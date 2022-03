Spagna: grande manifestazione del settore agricolo a Madrid, presenti circa 200 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo spagnolo ha manifestato oggi nelle strade di Madrid. Oltre 200 mila persone hanno risposto all'appello delle organizzazioni agricole Asaja, Upa, Coag e delle cooperative agroalimentari, oltre che della Federazione spagnola di caccia, dell'Associazione degli allevatori di razze selezionate, degli allevatori di tori da combattimento e dell'associazione Alianza Rural. La manifestazione giunge a chiudere quelle che si sono svolte nelle ultime settimane in diversi territori. Gli organizzatori avevano previsto la presenza di circa 200 mila persone ma, stando a quanto riporta “El Pais”, sostengono di aver superato le previsioni, anche se il governo stima una partecipazione in circa 150 mila persone. In ogni caso, è stata una delle più grandi mobilitazioni del settore, con oltre cento trattori, carri trainati da cavalli, cani da caccia e persino degli asini che hanno sfilato dinnanzi alla sede del ministero dell'Agricoltura, nella rotonda di Atocha, e di fronte al dicastero della Transizione ecologica, in Plaza de San Juan de la Cruz. La mobilitazione è servita ad avanzare una ventina di richieste alle quali, oltre alle richieste storiche irrisolte, si aggiungono altre richieste circostanziali, soprattutto in termini di costi di produzione, peggiorati nelle ultime settimane a causa degli effetti della guerra in Ucraina, uno sviluppo che sta mettendo in difficoltà l'attività agricola e provocando la chiusura degli allevamenti. (Spm)