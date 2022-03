© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un progetto editoriale che già oggi pone Nova ai vertici del settore informativo, grazie a una diversificazione di prodotti e di piattaforme di grande qualità" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala interviene all'iniziativa organizzata da Avviso Pubblico e Libera in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.Piazza Prealpi (ore 10)L'assessore alla mobilità Arianna Censi partecipa alla presentazione del nuovo servizio di car sharing elettrico di E-Vai per Milano.Sede di FNM, piazzale Cadorna, 14 (ore 11:30)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra “Ferdinando Scianna - Viaggio, Racconto, Memoria”.Palazzo Reale, Piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di car sharing "stationbased" effettuato da E-Vai, società del Gruppo FNM.sede di FNM, piazzale Cadorna, 14 (ore 11:30)Gli assessori regionali Lara Magoni (turismo, marketing territoriale e moda), Massimo Sertori (Enti locali, montagna e piccoli comuni) e il sottosegretario con delega allo sport, Olimpiadi 2026 e grandi eventi Antonio Rossi partecipano alla conferenza stampa di presentazione dei mondiali juniores di Freestyle e snowboard, in programma in Valmalenco dal 25 marzo al 2 aprile. Previsto un saluto del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Palazzo Lombardia (ore 11:30)Convegno “Monopattini e dintorni, sicurezza, rischi, norme”, organizzato da Regione Lombardia e Polis. Partecipano la vicepresidente e assessore al welfare, Letizia Moratti, l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato e, tra gli altri, il D.g. di Areu Lombardia, Alberto ZoliAuditorium Testori, Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia (ore 14:30)Incontro promosso da Regione Lombardia per fare il punto con europarlamentari, parlamentari e consiglieri regionali della Lombardia sull’applicazione del Pnrr e sulle tematiche che riguardano la collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Aprono i lavori il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. A seguire, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il presidente Ulp Luca Santambrogio. Previsti i contributi dei ministri Mariastella Gelmini e Massimo GaravagliaPalazzo Lombardia, ingresso N4 (ore 16:15)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla cerimonia per il 50° anniversario del primo volo di linea decollato dall'aeroporto di Orio al Serio (Bg).Teatro Donizetti, piazza Cavour, 15 Bergamo (ore 20:30)VARIEAttivo regionale dei 200 delegati e apparati di Feneal Filca e Fillea per illustrare e dibattere sui contenuti dell'ipotesi di accordo alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali.Sede dell'Eseb, Ente unico formazione e sicurezza, via Garzetta, 51 Brescia (ore 9)Assemblea generale straordinaria di Assimpredil Ance. Intervengono, tra gli altri: la presidente Regina De Albertis Veronica Squinzi (Mapei), Marco Accornero (Unione Artigiani Milano), Alessandro Spada (Assolombarda), le Organizzazioni Sindacali e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, tra cui Carlo Sangalli (Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi), Alessandro Russo (Gruppo Cap), Il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi.Conclude i lavori il viceministro alle infrastrutture e mobilità sostenibile Alessandro Morelli.Assimpredil Ance, via San Maurilio 21 (ore 10)Conferenza stampa dei sindacati degli inquilini sull'emergenza abitativa.Sede Cisl, via Tadino, 23 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione del servizio di car sharing elettrico E-vai per la città di Milano. Intervengono il presidente di Fnm Andrea Gibelli e l'amministratore delegato di E-Vai, Giovanni Martino.Sede Fnm, piazzale Cadorna 14 (ore 11:30)Laboratorio di Ecologia dell'Informazione "Nuovi alfabeti. L'educazione al tempo degli algoritmi"Università di Milano-Bicocca, Aula Magna - edificio U6 Agorà Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 (ore 11:30)Conferenza stampa di Fratelli d’Italia Lombardia per l'ingresso nel partito dei sindaci di Torre de' Roveri (Bg) Matteo Francesco Lebbolo e di Albano S. Alessandro (Bg) Gianmario Zanga. Presenti la portavoce regionale Daniela Santanchè e i dirigenti regionali del partito.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, Via Fabio Filzi, 22 (ore 12:30) (Rem)