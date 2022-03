Rifiuti: Ama, nei municipi dispari di Roma raccolte 160 tonnellate di ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 160 tonnellate di materiali consegnate questa mattina nelle 14 postazioni mobili messe a disposizione dei romani nei municipi dispari nel corso del terzo appuntamento dell’anno con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”. La raccolta straordinaria di rifiuti urbani e ingombranti organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio si è arricchita con la presenza di due nuove ecostazioni in largo Fausta Labia, a Fidene (III municipio), e in via Francesco Albergotti/Pineta Sacchetti (XIII municipio). E’ stato inoltre già programmato per sabato 26 marzo un appuntamento supplementare straordinario a piazzale Clodio/largo Livatino vista l’impossibilità di allestire oggi, per la concomitanza con il derby calcistico, la postazione di raccolta abitualmente prevista. Lo comunica Ama in una nota. (segue) (Com)