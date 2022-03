Milano: De Corato, in quartiere Rubattino si pensi prima a sgomberare i nomadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta di centrosinistra ha approvato due progetti per la riqualificazione del quartiere Rubattino, intervento che comprende un'ampia zona destinata a verde e attrezzature pubbliche di circa 70mila metri quadrati. Ora, va bene pensare alla rigenerazione della zona, ma vorrei ricordare a Sala che il quartiere Rubattino è abbandonato a sé stesso da anni. Non si è accorto dei nomadi accampati con le roulotte che si spostano tra il ponte sotto la tangenziale e in via Caduti di Marcinelle? Non ha notato la baraccopoli con i caravan? Il centrosinistra parla della realizzazione dei nuovi laboratori e depositi del Teatro alla Scala ma non dice nulla sull'intervento necessario di sgombero dei nomadi". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Cosa aspetta il Comune ancora ad intervenire sgomberando e ripulendo queste zone? I residenti denunciano da tempo una situazione di degrado: aree assediate abusivamente dai nomadi con tanto di panni stesi, spazzatura, tavolini, sedie e bombole del gas". (Com)