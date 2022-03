Belgio: auto sulla folla a La Louviere, pista terroristica “non privilegiata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pista terroristica “non è privilegiata” nel caso dell’auto che stamane ha investito diverse persone a Strepy-Bracquegnies (La Louviere), in Vallonia, a un raduno di alcune maschere tradizionali del carnevale. E’ quanto ha dichiarato il sostituto procuratore di Roi de Mons, Damien Vermeyen, che ha precisato che a bordo del veicolo c’erano due persone, nate rispettivamente nel 1988 e 1990 e residenti a La Louviere. I due sono stati interrogati e sottoposti a misure cautelari. Il bilancio provvisorio aggiornato è di 6 morti, 10 feriti gravi e 27 feriti lievi. In totale le persone “coinvolte ma non ferite” sono una settantina, secondo quanto riferito dalla polizia. A rendere noto quanto accaduto è stato inizialmente il sindaco della città di La Louviere, Jacques Gobert, parlando all’emittente radiofonica “Rtbf”. La località si trova a circa 50 chilometri a sud di Bruxelles. L’episodio è avvenuto alle 5:04 (ora locale) del mattino. (Beb)