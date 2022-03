Ucraina: fonti Telegram, autorità russe reprimono le proteste in alcune città occupate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe hanno iniziato a reprimere le manifestazioni di protesta avvenute in alcune città ucraine occupate. E’ quanto emerge da immagini che circolano sui social media. Alcune di esse ritraggono arresti e la dispersione della folla nella località di Enerhodar, in Ucraina sudorientale. La folla si era radunata dopo che il sindaco, Dmytro Orlov, ha dichiarato che le truppe russe avrebbero rapito il suo vicesindaco, Ivan Samoydyuk. “Non sappiamo in che condizioni si trovi. Non è in contatto con noi da ieri”, ha dichiarato il primo cittadino via Telegram. Altre immagini ritraggono repressioni analoghe nella città di Berdyansk, sempre in Ucraina sudorientale. (Kiu)