Usa: Casa Bianca su viaggio di Biden in Europa, "non in programma" tappa in Ucraina

- La missione in Europa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non prevede una tappa in Ucraina. Lo ha scritto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, anticipando su Twitter alcuni dettagli sul giorno che Biden compirà nella settimana entrante. "Il viaggio ruoterà attorno" all'obiettivo di "unire il mondo a supporto della popolazione ucraina e contro l'invasione decisa di "Vladimir) Putin dell'Ucraina, ma non ci sono programmi di viaggiare in Ucraina", ha scritto Psaki. L'ipotesi che il presidente Usa potesse recarsi nel Paese sotto attacco era stata in giornata sostanzialmente esclusa dall'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield. L'ex presidente ucraino, Petro Poroshenko, aveva da parte sua caldeggiato il viaggio come espressione "della solidarietà" esistente con Biden. (Nys)