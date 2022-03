Ucraina: Zelensky alla Knesset, “russi come Hitler, parlano di soluzione finale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I russi usano per l’Ucraina la stessa terminologia utilizzata dal Partito nazista di Adolf Hitler per la questione ebraica: “soluzione finale”. Lo ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele. “Sono parole che non dovrebbero essere più pronunciate e che invece sono state dette in un incontro a Mosca e in diversi eventi ufficiali. Sono le stesse parole usate 80 anni fa da Hitler per il popolo ebraico”, ha detto Zelensky, che è di origini ebraiche, spiegando come i missili russi abbiano colpito a Kiev anche il memoriale dell’Olocausto. “Il cimitero ebraico è stato uno dei primi obiettivi dei missili russi”, ha sottolineato il presidente ucraino. (Res)