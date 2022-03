Repubblica Ceca: governo chiederà alla Camera di prorogare stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco chiederà alla Camera dei Deputati di prorogare lo stato di emergenza in relazione alla crisi dei profughi dall’Ucraina. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Vit Rakusan, all’emittente “Ceska televize”. Lo stato di emergenza, ha spiegato, è necessario per provvedere ai bisogni dei quasi 300 mila profughi attualmente nel territorio ceco. Lo stato di emergenza è stato indetto il 4 marzo per un periodo di 30 giorni. (Vap)