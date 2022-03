Energia: Ciriani (Fd'I), da governo decreto debole e deludente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interi pezzi dell'economia italiana rischiano di chiudere a causa del caro energia, ma il governo non solo non blocca la speculazione ma approva un decreto in ritardo, debole e deludente, e che dura soltanto 40 giorni". Lo ha dichiarato Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, ai microfoni del Tg2. (Rin)