Difesa: Leonardo partecipa al Dimdex 2022 di Doha

- Leonardo sarà presente al Dimdex, l’esposizione internazionale sulla difesa marittima di Doha, dal 21 al 23 marzo. Lo rende noto la stessa società globale di aerospazio e difesa con sede in Italia attraverso un comunicato stampa. Leonardo vanta una presenza significativa in Qatar. Basti pensare che i piloti dell'Aeronautica militare del Qatar utilizzano i velivoli avanzati M-346 di Leonardo presso la International Flight Training School (Ifts), che unisce l'eccellenza dell'Aeronautica militare italiana nell'addestramento al volo e la leadership di Leonardo nelle soluzioni di addestramento integrato. Notevole è anche la presenza di Leonardo nel settore elicotteristico: la società è prime contractor per 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90, con il primo elicottero già consegnato. Inoltre, più di 40 elicotteri, tra cui l'AW139 e l'AW189, stanno effettuando missioni di trasporto offshore, servizi pubblici, sorveglianza, ricerca e soccorso e servizi medici di emergenza. A Doha saranno esposti i modelli dell'NH90 e dell'AW149, oltre all'AWHero, il sistema senza pilota ad ala rotante di Leonardo. L'AWHero ha recentemente ottenuto la certificazione militare di base, rendendolo un sistema praticabile per la sorveglianza senza pilota in mare, un argomento chiave in Medio Oriente. (segue) (Com)