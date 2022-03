Difesa: Leonardo partecipa al Dimdex 2022 di Doha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo fornisce al Qatar anche i radar per il controllo del traffico aereo per il centro di controllo e i principali sistemi dell'aeroporto internazionale di Doha. L'azienda fornisce inoltre apparecchiature elettroniche e meteorologiche per la gestione del traffico aereo al nuovo aeroporto internazionale di Hamad, considerato uno degli aeroporti più avanzati al mondo. Lo spazio aereo del Qatar è salvaguardato anche grazie a un sistema di sorveglianza e difesa aerea a basso livello realizzato da Leonardo, composto da una rete di radar Kronos e centri di comando e controllo associati. Da segnalare, inoltre, il significativo contributo di Leonardo all'avionica, con il radar Aesa (Active Electronically Scanned Array) e l'Eurofighter Typhoon (24 dei quali ordinati dal Qatar a fine 2017). (segue) (Com)