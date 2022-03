Difesa: Leonardo partecipa al Dimdex 2022 di Doha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avionica di Leonardo promossa al Dimex include funzionalità avanzate Istar (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), come il sistema senza pilota Falco, e una gamma di tecnologie per la protezione della piattaforma tra cui il Miysis Dircm (Directed Infra-Red Counter-Measure), il BriteCloud Expendable Active Decoy e il processore acustico Ulisses (Ultra Light SonicS Enhanced System), concepito specificatamente per identificare le minacce sotto il livello del mare. Leonardo è in grado di fornire sistemi C-Uas completamente personalizzati, qualificati militari ma facilmente e rapidamente schierabili anche in contesti civili. Alcuni di questi sistemi sono già stati forniti alle Forze armate italiane e statunitensi e alla Royal Air Force britannica. (segue) (Com)