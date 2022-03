Difesa: Leonardo partecipa al Dimdex 2022 di Doha (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spinta dalle esigenze emergenti dei clienti italiani e globali, l'azienda è ora nella fase finale dello sviluppo di una soluzione basata su un nuovo approccio digitale, facendo leva su un avanzato sistema di comando e controllo insieme al Tactical Multi Mission Radar (Tmmr), una serie di sensori, analisi dei dati e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (Ai). Quanto al settore marittimo, Leonardo sta equipaggiando le nuove navi della Marina del Qatar con le sue capacità navali - che vanno dai sistemi di gestione del combattimento chiavi in mano per tutte le classi di navi militari, ai sistemi di difesa. Attualmente, l’azienda sta valutando nuove opportunità per i cannoni navali di piccolo calibro Lionfish e Marlin 40. C'è anche un notevole interesse per la protezione del territorio: Leonardo pomuoverà il veicolo blindato Centauro II 8x8 con torretta Hitfact Mk II e altre attrezzature all'avanguardia. (segue) (Com)