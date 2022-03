Difesa: Leonardo partecipa al Dimdex 2022 di Doha (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione, Leonardo sta anche rafforzando la sicurezza informatica e fisica fornendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia per prevenire gli attacchi informatici e aiutare gli operatori della sicurezza a proteggere meglio dati, informazioni e infrastrutture. L'offerta dell'azienda in questo settore comprende anche le piattaforme Cyber Range e Cyber Trainer per i test e la formazione immersiva. Basate su una copia digitale, il digital twin, e su modelli di gioco e simulazione, le piattaforme sono in grado di simulare scenari complessi – costantemente aggiornati alle ultime minacce conosciute – di attacco e difesa alle infrastrutture It e Ot di istituzioni, aziende e servizi. (Com)