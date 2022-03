Ucraina: Michel, negoziati indispensabili per una soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Russia e Ucraina sono indispensabili per cercare una soluzione pacifica alla guerra. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di "Mezz'ora in più" in onda su “RaiTre”. “In questo momento sono in atto negoziati diretti tra Ucraina e Russia. La Russia è aggressiva verso l’Ucraina ma importante trattare le problematiche umanitarie, la sicurezza delle centrali nucleari e lo spazio per una soluzione pacifica iniziando da un cessate il fuoco”, ha dichiarato. “Noi abbiamo intrattenuto contatti telefonici regolari con Putin. Sosteniamo l’Ucraina e non crediamo alle menzogne del Cremlino alla base dell’aggressione”. Tuttavia “Putin si trova al comando, volente o nolente è lui l’interlocutore dei negoziati e dobbiamo tenere aperta la porta al dialogo”. Il presidente russo “non si aspettava la resistenza coriacea delle forze ucraine”, “la celerità e risolutezza della risposta europea” e “che in coordinamento con Canada, Usa e Regno Unito fossimo capaci di allineare la nostra posizione giorno per giorno”. (Res)