Energia: Algeria, Eni e Sonatrach annunciano una significativa scoperta di petrolio e gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Eni e Sonatrach, la scoperta sarà oggetto di un programma di delineazione accelerato che prevede la perforazione di un secondo pozzo, Hdle-2, a partire da aprile 2022 per testare il potenziale addizionale della struttura che si estende anche nella concessione adiacente di Sif Fatima 2, anch’essa operata da Eni (50 per cento) in joint venture con Sonatrach (50 per cento). Parallelamente alla fase di delineazione, Sonatrach e Eni avvieranno gli studi e le analisi per accelerare la fase di produzione, tramite uno sviluppo fast-track con avvio previsto nel terzo trimestre del 2022. Con questa scoperta Eni e Sonatrach continuano a perseguire con successo la loro strategia di esplorazione near field e infrastructure-led, consentendo una rapida valorizzazione di queste risorse. Eni è presente in Algeria dal 1981 dove è operatore di diversi permessi minerari. Con una produzione equity di 95 mila barili di olio equivalente al giorno, Eni si attesta come la più importante compagnia internazionale che opera nel paese. (Com)