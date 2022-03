Ucraina: Michel, richiesta di adesione a Ue dimostra che siamo spazio di libertà che attrae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il desiderio dell’Ucraina di aderire all’Unione europea è la dimostrazione che questa è una calamita, uno spazio di libertà attraente. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando a “Mezz’ora in più” in onda su "Rai Tre". “Anche prima della guerra avevamo affrontato con Zelensky la prospettiva di una candidatura ucraina all’adesione all’Ue”, ha detto Michel. “Abbiamo deciso di potenziare il legame con l’accordo di associazione” e questo è “un passo tangibile di sostegno”. Per quanto concerne la candidatura di Kiev, la procedura di adesione è iniziata, ha dichiarato, e “a Versailles è stata emessa una dichiarazione di sostegno all’Ucraina, che deve decidere il suo destino in modo autonomo”. Poi, ha aggiunto Michel, c’è il dibattito sull’allargamento. “Dobbiamo tener conto di altre richieste di adesione all’Ue, per esempio da parte dei Paesi dei Balcani occidentali, della Georgia. L’Ue attrae, questo spazio di libertà è una calamita”, ha spiegato. (Res)