Ucraina: Michel, da Russia dichiarazioni irresponsabili su armi nucleari

- Dalla Russia sono arrivate dichiarazioni irresponsabili sulle armi nucleari. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando a “Mezz’ora in più”, in onda su "RaiTre". “Prendiamo in considerazione che la Russia dispone di armi nucleari. È una preoccupazione per noi”, ha detto. “Al momento dei primi attacchi all’Ucraina abbiamo stabilito un contatto con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea)” per l’avvio di “negoziati tra Ucraina e Russia per evitare incidenti che riguardassero le centrali nucleari”. “Mosca ha fatto dichiarazioni irresponsabili”, ha affermato Michel. (Res)