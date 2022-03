Ucraina: Michel, Ue e Nato non hanno mai minacciato la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e la Nato non hanno mai minacciato la Russia. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando a “Mezz’ora in più”. “Non abbiamo mai avanzato politiche aggressive nei confronti della Russia. Sono stati anzi mantenuti contatti politici”, ha detto. “Probabilmente, oltre alla paura della democrazia del presidente Vladimir Putin”, a motivare l’invasione dell’Ucraina c’è stata anche “la nostalgia dell’impero zarista e di quello sovietico”. “La politica di destabilizzazione è stata applicata anche altrove, pensiamo alla Transnistria o alla Georgia”, ha spiegato Michel, aggiungendo che anche “la Bielorussia è diventata uno stato satellite” del Cremlino. "Putin ha voluto tornare alla Guerra fredda" ma quella in corso non è una contrapposizione tra la Russia e la Nato, bensì "tra la Russia e il resto del mondo", ha dichiarato Michel. (Res)