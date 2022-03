Energia: Michel, sul tema serve un approccio europeo come per i vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell’energia in Unione europea serve un approccio comune come per i vaccini contro il coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando a “Mezz’ora in più”. L’Ue ha dimostrato di poter affrontare la pandemia insieme e sulla questione dell’indipendenza energetica può fare altrettanto, ha spiegato. “Il problema è la transizione energetica”, ha detto Michel, per il quale i prezzi dell’elettricità sono “schizzati” e questo comporta “un impatto sull’economia”. “I cittadini europei non devono essere penalizzati, lo sono già dalla guerra. Dobbiamo adattare le nostre infrastrutture, devono essere pronte anche all’idrogeno”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo. (Res)