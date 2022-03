Ucraina: Zelenski alla "Cnn", pronto a negoziati ma se falliscono è terza Guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è pronto ad avviare un negoziato con l'omologo russo, Vladimir Putin, ma dovesse fallire il dialogo si potrebbe precipitare in una nuova Guerra mondiale. "Sono pronto ad aprire un negoziato con lui, sono pronto da due anni. Penso che senza negoziati non potremmo mettere fine a questa guerra", ha detto Zelensky nel corso di un'intervista alla "Cnn". "Se ci fosse anche l'1 per cento di possibilità per noi di fermare questa guerra, penso che dovremmo sfruttarla. Ne abbiamo bisogno", ha detto il presidente ucraino sottolineando che, al netto dei negoziati, l'Ucraina sta "perdendo persone sul terreno, quotidianamente, persone innocenti". Le forze russe "sono venute per sterminarci, per ucciderci. E noi possiamo dimostrare che la dignità del nostro popolo e del nostro esercito possono assestare un colpo, e siamo in grado di contrattaccare. Ma sfortunatamente, la nostra dignità non può salvare le vite", ha proseguito Zelensky, pronto a "usare qualsiasi possibilità per aprire un negoziato" e "parlare con Putin. Ma se questi tentativi dovessero fallire, significherebbe che ci troviamo in una Terza Guerra Mondiale". (Nys)