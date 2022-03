Ue: Michel, problema migranti e profughi va risolto in modo strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’accoglienza in Unione europea di migranti e profughi va risolto in modo strutturale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando a “Mezz’ora in più”, in onda su “RaiTre”. “In passato la questione migratoria è stata al centro di aspri dibattiti in Ue”. Eppure, ha segnalato Michel, dalla guerra in Ucraina “vediamo che spontaneamente la maggioranza degli europei si è impegnata ad accogliere i profughi”. “Lavoriamo in maniera intensa con la Commissione e gli Stati membri. Serve coraggio per progredire anche su questo fronte”, ha detto il presidente del Consiglio europeo. (Res)