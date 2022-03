© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato la proroga della legge marziale per altri 30 giorni. Lo si legge sul sito della Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. “La legge estende la legge marziale in Ucraina per altri 30 giorni dalle 5:30 (ora locale) del 26 marzo 2022”, si legge nella dichiarazione. (Kiu)