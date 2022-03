Mafia: Cantalamessa (Lega), criminalità si combatte anche con linguaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occasione della giornata dedicata alla memoria e all'impegno per le vittime di mafia è utile soprattutto alla politica che sul tema deve fare riflessioni profonde. Lo dice in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo della commissione Antimafia e responsabile del dipartimento Antimafia. "È importante per tutti scendere in piazza a Napoli, la città scelta quest'anno come punto di riferimento, accanto ai parenti delle vittime di mafia che testimoniano - con la loro presenza - il coraggio, affidando ai giovani un segnale importante. Per le istituzioni è un dovere riconoscere concretamente il sacrificio di tanti eroi, spesso dimenticati o messi da parte. La lotta alla mafia è fatta anche di simboli e linguaggio scevro da termini imbevuti di quella cultura che vogliamo lasciarci alle spalle", ha aggiunto.(Com)