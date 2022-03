Covid: Lazio, 7.413 nuovi casi di cui 3.484 a Roma e 7 morti, tamponi-positivi 16,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13 milioni e 325 mila vaccini complessivi, con oltre 3,9 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l'81 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 146 mila i bambini con prima dose pari al 40 per cento. Infine, per il vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 258 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 447 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. (segue) (Rer)