Germania: presidente sindacato Dgb, ridurre limite velocità per risparmiare carburante

- La Germania dovrebbe ridurre i limiti di velocità per risparmiare sul costo dei carburanti. E’ quanto ha proposto il presidente della Confederazione sindacale tedesca Dgb, Reiner Hoffmann, in un'intervista per le testate dell'editore "Funken Mediengruppe". “Potremmo fissare il limite a 100 chilometri all’ora sulle autostrade e a 30 chilometri all’ora nelle città per ridurre il consumo energetico”, ha detto. “Sarebbe giusto per risparmiare ogni goccia di benzina che possiamo”, ha continuato Hoffman. Il presidente di Dgb ha dichiarato anche che c’è un rischio di licenziamenti nelle industrie energivore e ha fatto appello ad agire per impedire la disoccupazione. Berlino dovrebbe considerare ogni possibilità per adeguarsi alla situazione e non dovrebbe aver nessun “tabù sulle idee”, ha spiegato. (Geb)