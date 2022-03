Spagna: ambasciatrice marocchina rientra a Madrid dopo cambio posizione su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice del Marocco in Spagna, Karima Benyaich, è tornata a Madrid dopo il suo ritiro dal Paese a metà maggio 2021. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". Rabat l'aveva richiamata per consultazioni l'anno scorso, in seguito alla crisi diplomatica causata dall'accoglienza in Spagna del leader del Fronte Polisario, Brahim Gali, che aveva provocato nelle settimane successive l'entrata di migliaia di migranti irregolari dal Marocco a Ceuta (città autonoma spagnola in territorio nordafricano). Benyaich è tornata in Spagna dopo che il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un messaggio inviato al re del Marocco Mohammed VI, ha "riconosciuto l'importanza della questione del Sahara per il Marocco" e giudicato "l'iniziativa di autonomia marocchina, presentata nel 2007, come la base più seria, realistica e credibile per risolvere la controversia". (segue) (Spm)