Argentina: Fmi, venerdì 25 esame richiesta dell'accordo su ristrutturazione debito (2)

- Il testo definitivo dell'accordo è passato in Parlamento provocando però una nuova frattura all'interno di una coalizione di maggioranza già nervosa per le distanze tra l'ala più di sinistra che fa capo alla vicepresidente Cristina Kirchner e quella del presidente Fernandez. L'ex "presidenta" non ha mai risparmiato critiche al Fondo monetario, con cui aveva già avuto un serrato confronto durante il suo mandato alla guida del paese. L'intesa trovata con l'Fmi, passata nei due rami grazie al voto "responsabile" delle opposizioni, comporta l'applicazione "di un programma economico basato su tagli" il cui peso "ricade sulle spalle del popolo", spiegava Maximo Kirchner commentando il voto contrario espresso alla Camera, a inizio mese. Di più, nel programma disegnato con l'organismo multilaterale, Kirchner vede una "cessione di sovranità" e delle decisioni di governo che fanno sì che le responsabilità di un eventuale nuovo fallimento ricadano solo su Buenos Aires. Anche al Senato, come alla Camera, l'ala "kirchnerista" ha votato contro l'accordo segnalando che "colpire i settori medi e bassi va di per sé contro l'obiettivo della crescita economica necessaria a evitare il fallimento" dell'intesa stessa. (segue) (Abu)