Argentina: Fmi, venerdì 25 esame richiesta dell'accordo su ristrutturazione debito (4)

- Il governo ripete da tempo che quello trovato con l'Fmi è il miglior accordo possibile per affrontare l'oneroso debito, soprattutto se misurato sulle difficoltà in cui versano i conti pubblici, oggi aumentate dalla crisi pandemica e dai risvolti economici della guerra in Ucraina. Aprendo il dibattito in Senato, a inizio settimana, il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha ribadito che "il governo cerca di costruire certezze in un contesto pieno di incertezze". "La guerra tra Russia e Ucraina ha un impatto in Argentina soprattutto in relazione ai prezzi delle commodities che stanno aumentando", ha dichiarato Guzman sottolineando che il nuovo programma con l'Fmi "consente di risolvere il problema della bilancia dei pagamenti nel 2022 e 2023" e di "evitare shock destabilizzanti". "Non aggiungiamo un solo dollaro al debito (...) con un programma economico coerente con gli obiettivi economici e sociali a cui miriamo", ha aggiunto, ricordando che l'accordo "non include nessuna riforma del lavoro né delle pensioni". (Abu)