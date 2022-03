Qatar-Germania: ministro Economia Habeck, accordo su partnership energetica di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar e la Germania hanno raggiunto un accordo per una partnership energetica di lungo periodo. Lo ha detto il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, che oggi a Doha ha incontrato l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani. L’accordo consentirà alla Germania di diventare meno dipendente dal gas dalla Russia. Habeck non ha però fornito dettagli sulle quantità pattuite per le forniture. Il Qatar è uno dei maggiori esportatori di gas naturale liquefatto (Gnl) al mondo. L’accordo non riguarda soltanto il gas ma anche l’espansione dell’energia da fonti rinnovabili e misure di efficienza energetica, settori su cui le imprese tedesche hanno molto da offrire, ha riferito il ministro. (Res)