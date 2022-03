Sanità: Parente (Iv), senza 118 come faremmo? Servizio indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebrare i trent'anni anni del 118 è il modo migliore per dire grazie a medici, infermieri, volontari, tecnici e autisti soccorritori che ogni giorno e ogni notte sono impegnati a salvare vite umane. La pandemia ci ha fatto capire quanto sia davvero prezioso il servizio di emergenza territoriale e il nostro compito, come istituzioni, è quello di renderlo ancora più efficace ed efficiente. Dobbiamo garantire personale e mezzi adeguati e, soprattutto, prenderci cura della sicurezza degli operatori". È quanto afferma in una nota la presidente della commissione Sanità del Senato, Annamaria Parente, di Italia viva, che questa mattina ha partecipato alla parata di tutte le realtà del soccorso in via della Conciliazione, a Roma, che ha aperto la settimana di celebrazioni per il trentennale del 118. "Gli operatori del 118 sono un pilastro fondamentale del sistema sanitario nazionale - sottolinea la parlamentare -. Da trent'anni sono il punto di riferimento dei cittadini nel momento del bisogno. Non si può dimenticare con quanto coraggio hanno svolto il loro lavoro durante la pandemia. Quando tutte le visite ambulatoriali erano saltate, gli operatori del 118 hanno garantito l'assistenza sanitaria alle persone entrando nelle loro case. Lo spirito di squadra, dove ogni figura professionale è indispensabile, è la vera forza di un sistema che oggi però ha necessità di evolversi, anche tecnologicamente, diventando più efficiente e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Bisogna partire da qui per creare la sanità del futuro - conclude l'esponente di Iv - e di questo ne parleremo il 24 marzo nel corso di una conferenza stampa che abbiamo organizzato a palazzo Madama". (Com)