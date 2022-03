Grecia: presidente Sakellaropoulou, guerra in Ucraina è "tragedia che sta accadendo a casa nostra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta facendo il possibile per aiutare a fermare una “tragedia che sta accadendo in casa nostra, in Europa”. Lo ha detto la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, ieri durante una visita a Salonicco, dove è stata aggiornata sulla raccolta degli aiuti umanitari per il popolo ucraino. Sakellaropoulou ha incontrato il sindaco, Konstantinos Zervas e il console generale dell'Ucraina a Salonicco, Vadim Sampluk, nonché volontari greci e ucraini. Sampluk ha espresso la sua gratitudine e un caloroso ringraziamento. “La Grecia è stato uno dei primi Paesi a sostenere il popolo ucraino”, ha affermato il console. (Gra)