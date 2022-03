Serbia: Commissione elettorale, oltre 6,5 milioni di votanti alle elezioni del 3 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.501.689 gli elettori serbi che il 3 aprile si recheranno alle urne per votare il nuovo presidente della Repubblica e la nuova legislatura parlamentare. Lo ha riferito oggi il presidente della Commissione elettorale serba, Vladimir Dimitrijevic, come riferisce l’agenzia di stampa “Fonet”. Dimitrijevic ha affermato che questo è il numero totale degli elettori in base alle informazioni aggiornate al 18 marzo, ma non il dato definitivo. Il computo finale, infatti, sarà reso noto il 31 marzo, tre giorni prima del voto. (Seb)