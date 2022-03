Perù: "S&P" taglia rating su debito sovrano da "BBB+" a "BBB"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poors (S&P) ha tagliato la valutazione del debito sovrano in moneta straniera da "BBB+" a "BBB", aumentando però l'outlook da "negativo" a "stabile". Lima, segnala l'agenzia, deve continuare a osservare una gestione prudente della situazione fiscale e dei conti esteri. Il governo ha comunque rimarcato che il Perù, "grazie alle sue solide basi fiscali e alla forza della sua macroeconomia" si mantiene "come il Paese con la seconda migliore valutazione nella regione latinoamericana". L'economia del Paese andino, si legge in una nota ufficiale, ha raggiunto livelli prepandemici, ottenendo nel 2021 una crescita del 13,3 per cento contro il 6,8 per cento medio dell'America latina, e più del 12 per cento ipotizzato da S&P. Il Perù, si legge ancora, ha inoltre ridotto il deficit fiscale dall'8,9 per cento sul prodotto interno lordo (pil) del 2020 al 2,6 per cento del 2021, confermandosi tra i Paesi emergenti con il miglior rapporto debito pubblico su pil: il 36,2 per cento contro la media del 64,3 per cento.(Brb)