- Dieci milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case in Ucraina a causa della guerra “devastante” provocata dalla Russia. Lo ha scritto su Twitter l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. "La guerra in Ucraina è così devastante che 10 milioni sono fuggiti o sfollati all'interno del Paese o si sono rifugiati all'estero", ha scritto Grandi. (Res)