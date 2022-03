Imprese: Banca Generali e Feduf portano insieme la European Money Week a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La European Money Week arriva a Napoli grazie a “Un Salvadanaio per Amico”, iniziativa organizzata da Feduf (Abi) e Banca Generali. Dall’impatto dei nostri comportamenti su pianeta, economia e società al coniugare i sogni dei piccoli con la vita quotidiana. Su questi e molti altri temi di educazione finanziaria saranno coinvolti i bimbi delle scuole primarie di Napoli lunedì 21 marzo, attraverso “Un salvadanaio per amico”. L’iniziativa didattica, ideata da Banca Generali Private e promossa in collaborazione con Feduf (Abi), arriva dunque nel capoluogo campano con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole primarie ai temi del risparmio e della sostenibilità. “Siamo felici di portare a Napoli la European Money Week insieme al Feduf, attraverso un un progetto che punta ad avvicinare i più giovani ai concetti chiave del risparmio e della sostenibilità: come banca private attenta ai patrimoni delle famiglie italiane, siamo consapevoli di quanto sia oggi importante educare le nuove generazioni ai temi economici per colmare quel gap con gli altri Paesi che ci vede sempre troppo indietro nelle classifiche mondiali di educazione finanziaria, e crediamo fortemente che sia necessario lavorare fin da oggi con i giovani così da gettare le basi per un futuro in cui risparmio e sostenibilità rappresentino due linee guida centrali nella società italiana”, ha commentato Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali. (segue) (Com)