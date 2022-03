Imprese: Banca Generali e Feduf portano insieme la European Money Week a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro, si legge in una nota, rientra nella European Money Week, un’intera settimana contrassegnata da tredici eventi dedicati all’educazione finanziaria, con il coinvolgimento di oltre 1.700 ragazze e ragazzi provenienti dal Piemonte alla Sicilia. La Settimana europea dell’educazione finanziaria, è un’iniziativa annuale promossa dalla Federazione bancaria europea e organizzata in Italia da Fefuv (Abi) che - contestualmente alla Global Money Week dell'Ocse – sensibilizza i giovani di oltre 35 paesi europei sui temi centrali della cittadinanza economica, grazie a percorsi didattici con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla cultura finanziaria. Ambiente, sostenibilità, risparmio, economia circolare e strumenti di pagamento alternativi al contante sono al centro degli eventi online che si susseguono nel corso della settimana. “La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza, e sono anche i leit-motiv di una nuova economia, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagnerà un profondo cambiamento culturale, che non può prescindere dalle nozioni base di economia: per questa ragione l’offerta didattica che Feduf promuove da circa un decennio grazie al supporto delle banche che condividono la sua missione, prevede un approccio olistico e ritiene che l’istruzione e la formazione non si debbano limitare a impartire conoscenze, ma debbano trasmettere le competenze e i valori fondamentali per indurre comportamenti corretti e responsabili”, ha commentato Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di Feduf. (Com)