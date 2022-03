Francia: Le Maire, non credo a uno "shock inflazionistico" che potrebbe durare per anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non è entrata in una spirale inflazionistica e spera in un'uscita dallo shock energetico entro pochi mesi. Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, partecipando al programma radiotelevisivo “Le Grand Jury” ospitato da “Rtl”, “Lci” e “Le Figaro”. Le Maire ha affermato di non credere a "uno shock inflazionistico di diversi anni che potrebbe gravare sull'Unione europea". "Dobbiamo rassicurare i nostri concittadini", ha dichiarato il ministro dell'Economia. "Stiamo uscendo da alcuni decenni di inflazione piuttosto debole" e quella che stiamo vivendo deriva sia dalla ripresa economica che dalla guerra in Ucraina. “Ci vorranno ancora diversi mesi. Ma alla fine di questa crisi, di questo shock energetico, l'inflazione tornerà alla normalità”, ha detto Le Maire, auspicando che lo shock energetico cui sono sottoposti i Paesi europei finisca “entro pochi mesi”. Una volta risolto il problema legato alle forniture, Le Maire è convinto che si tornerà a un "livello di inflazione più moderato". (Frp)