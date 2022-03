Energia: Ruffino (Azione), governo cambi passo o ricadute su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul caro energia e carburante il decreto del governo poteva e doveva essere più concreto. Siamo ancora in tempo per cambiare passo, ma se anche il ministro Giovannini afferma che quanto fatto finora 'non basta' evidentemente bisogna fare di più". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione. "Il governo deve lavorare per abbattere in maniera consistente il costo della benzina, altrimenti le difficoltà che tanti settori produttivi lamentano si trasformeranno ostacoli insormontabili. Dopo due anni di pandemia che hanno messo in ginocchio intere filiere produttive - aggiunge la parlamentare - non possiamo permetterci ricadute sociali drammatiche che segnerebbero ancora di più interi settori della nostra economia". (Com)