Ucraina: ministero Difesa, in corso preparativi Bielorussia per partecipare all'invasione

- La Bielorussia si starebbe preparando a partecipare all’invasione dell’Ucraina. È il monito lanciato dal ministero della Difesa di Kiev, secondo cui sono stati registrati dei segnali che mostrerebbero come le forze bielorusse avrebbero iniziato i preparati per lanciare una loro offensiva diretta contro l’Ucraina. "Sono stati registrati dei segnali di preparazione delle forze armate della Bielorussia per l'invasione diretta dell'Ucraina. Le nostre forze di difesa sono pronte a respingere un coinvolgimento diretto delle truppe bielorusse nell'aggressione armata russa contro l'Ucraina”, ha riferito il ministero in un post su Facebook. (Kiu)