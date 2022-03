Regno Unito: "Ft", il fondo Cvc pronto a quotarsi sulla Borsa di Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cvc Capital Partners, il più grande fondo di private equity europeo, sta pianificando di presentare la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) alla Borsa Euronext di Amsterdam, accantonando i piani di quotarsi a Londra. Secondo quanto riferiscono quattro fonti interpellate dal quotidiano “Financial Times”, la dirigenza del fondo avrebbe reso noto ad alcuni potenziali nuovi investitori che punta a quotarsi sul mercato azionario dei Paesi Bassi e a fissare un obiettivo di 25 miliardi di euro per il suo prossimo fondo di private equity. Al momento, tuttavia, non sono state prese delle decisioni definitive sulla quotazione e sulle tempistiche e molto dipenderà dagli sviluppi della guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze per i mercati, hanno aggiunto le fonti del quotidiano britannico. Tuttavia, la scelta di Amsterdam rispetto a Londra, da parte di una società che ha le sue radici nella capitale del Regno Unito, dove ha avuto una presenza importante da quando si è separata dalla divisione di private equity di Citigroup nel 1993, sarebbe un duro colpo per la Borsa di Londra. (Rel)