Agroalimentare: Pica (Fiepet), a Roma vendita zeppole e bignè aumentate del 10 per cento

- "In grande ascesa il gelato artigianale italiano, che dopo la vetrina al Sigep di Rimini ha riscosso un grande successo in questo weekend in occasione della celebrazione della tradizionale festa del papà. Occasione per rilanciare i famosi bignè e le famigerate zeppole di San Giuseppe, secondo l'estro e la fantasia dei maestri pasticcerie e gelatieri". È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti e segretario generale dell'Associazione italiana gelatieri (Aig). "Nella Capitale, rispetto al 2019, è stato registrato un aumento del 10 per cento, in gran parte nelle zone periferiche della città– dove c'è stato un aumento nelle vendite dei bignè con crema al limone, all'arancio, al pistacchio, alla ricotta e al cioccolato, e zeppole ripiene di amarena o chantilly al cioccolato con fragoline di bosco fresche. Fritti, al forno e con diverse farciture, in alcuni casi anche salate, ma tutti rigorosamente artigianali. La prossima settimana si entrerà nell'equinozio di primavera e sperando in temperature più calde auspichiamo l'avvio di una stagione positiva per il gelato artigianale italiano". (Com)