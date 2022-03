Francia-Israele: Macron riceve Herzog a Parigi prima della cerimonia commemorativa a Tolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha oggi incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron, a Parigi. Secondo quanto reso noto dall’ufficio presidenziale israeliano, Herzog ha informato a Macron del funerale di massa che si è svolto in Israele per il defunto leader Haredi, il rabbino Chaim Kanievsky. Dopo l’incontro a Parigi, Macron e Herzog dovrebbero volare insieme a Tolosa per prendere parte a una cerimonia che celebra i 10 anni dall’attacco terroristico in una scuola ebraica della città costato la vita a quattro persone. (Res)