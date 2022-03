Ucraina: Coldiretti, per Italia vale 2,7 per cento import di grano 15 per cento di mais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Ucraina in Italia arriva appena il 2,7 per cento delle importazioni di grano tenero per la panificazione per un totale di 122 milioni di chili ma anche il 15 per cento delle importazioni di mais destinato all'alimentazione degli animali per un totale di 785 milioni di chili. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat relativi al 2021 in occasione dell'annuncio dell'Ucraina di un programma per assicurarsi almeno il 70 per cento dei raccolti di grano rispetto al 2021 nonostante la guerra. Si tratta di una riduzione significativa anche alla luce delle difficoltà del commercio internazionale di materie prime agricole in una situazione in cui- sottolinea la Coldiretti - molti Paesi stanno adottato misure protezionistiche e l'Ucraina insieme alla Russia controlla circa il 29 per cento delle esportazioni mondiali di grano tenero per la panificazione, il 19 per cento del commercio del mais destinato all'alimentazione degli animali negli allevamenti e circa l'80 per cento dell'olio di girasole impiegato per la produzione di conserve, salse, maionese, condimenti spalmabili da parte dell'industria alimentare, oltre che per le fritture. A preoccupare sono le speculazioni che – spiega la Coldiretti – si spostano dai mercati finanziari in difficoltà ai metalli preziosi come l'oro fino ai prodotti agricoli dove le quotazioni dipendono sempre meno dall'andamento reale della domanda e dell'offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati "future" uno strumento su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto. (segue) (Com)