Ucraina: Coldiretti, per Italia vale 2,7 per cento import di grano 15 per cento di mais (3)

- "Per rispondere all'invito dei capi di Stato in Italia siamo pronti a coltivare da quest'anno un milione di ettari aggiuntivi di terreno per produrre 7,5 miliardi di chili in più di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione sulla base di contratti di filiera al giusto prezzo necessari per ridurre la dipendenza dall'estero", ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel commentare positivamente "l'impegno dell'Unione europea a difendere la sovranità alimentare per rendere l'Europa più autosufficiente dal punto di vista degli approvvigionamenti di cibo, in un momento di grandi turbolenze ma garantendo però elevanti standard di sicurezza alimentare sia nella produzione interna che in quella importata a garanzia delle imprese e dei consumatori europei". (Com)