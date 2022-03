Roma: controlli alla movida, polizia locale chiude 5 minimarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allunga la lista dei minimarket chiusi dalla polizia locale di Roma Capitale, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 41 del 10 marzo, in quanto trovati aperti oltre l'orario consentito. Cinque quelli colpiti dal provvedimento in questo fine settimana, nei municipio I, II e VI: è di oltre 20 mila euro l'ammontare delle sanzioni elevate. Tra i 25 minimarket chiusi nello scorso fine settimana, da successivi accertamenti dei caschi bianchi, 3 sono risultati completamente abusivi, ossia privi del titolo ad esercitare e per i quali è stata inviata segnalazione al Municipio per i successivi provvedimenti. Per uno di questi sono in corso ulteriori verifiche per alcune anomalie rilevate sull'emissione di scontrini, con data e partita iva errati. (segue) (Rer)