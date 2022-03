Roma: controlli alla movida, polizia locale chiude 5 minimarket (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli portati avanti dalle pattuglie a contrasto dei fenomeni legati alla malamovida in diversi quartieri della Capitale, 30 le sanzioni per consumo irregolare di alcool in strada. Una di queste ha interessato una ragazza di 17 anni di nazionalità americana, che in quanto minorenne, è stata affidata ai genitori. Sul versante della sicurezza stradale, sono circa 1000 le condotte sanzionate per inosservanza delle regole del Codice della strada, due i veicoli posti sotto sequestro e due i documenti irregolari ritirati. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. (Rer)