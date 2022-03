Afghanistan: E. Cattaneo, aderisco a staffetta Senato per non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I diritti e le libertà di cui godiamo solo per essere nati dalla parte fortunata del mondo non dovrebbero mai essere dati per scontati, ma difesi e rivendicati, per noi e per gli altri. Ce lo ricordano le notizie e le drammatiche immagini che continuano ad arrivarci dal mondo: oggi dall'Ucraina, ieri dall'Afghanistan e, ormai da anni, dal Mediterraneo". Lo afferma in una nota la senatrice a vita e scienziata, Elena Cattaneo, aderendo alla staffetta "Donne afgane libere", promossa dall'Osservatorio sulla situazione delle donne in Afghanistan della commissione Diritti umani del Senato. "Compito di ognuno di noi - sottolinea Cattaneo - con le istituzioni in prima linea, è agire affinché, al di là della cronaca quotidiana, si possa mantenere accesa una luce su situazioni drammatiche che ledono diritti fondamentali, come quella delle donne afgane all'indomani della conquista di Kabul per mano dei talebani. Donne private nuovamente, tragicamente, di diritti fondamentali a partire dall'istruzione. Significativo, in questo senso, anche l’aver aperto le porte del Senato, su iniziativa della senatrice Bonino, in occasione della Giornata internazionale della donna, a Shaharzad Akbar, attivista per i diritti umani oggi in esilio, già presidente della Commissione indipendente per i diritti umani dell’Afghanistan". La senatrice a vita prosegue: "Per secoli, le donne sono state tenute lontane dalla vita pubblica, dallo studio e da ogni possibilità di autorealizzazione. Guardando alla storia, a volte si è assistito a improvvise progressioni e miglioramenti, a volte a regressioni. Ne sono una dimostrazione proprio i volti delle donne afgane che negli anni ciclicamente sono stati velati e disvelati, fino ad essere nascosti dal burqa, metafora di identità e libertà negate e simbolo di un passato da archiviare". (segue) (Com)