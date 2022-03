Francia: Marion Marechal teme una “Francia africana” da qui al 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marion Marechal teme l’avverarsi di una “Francia africana” da qui al 2060. Lo ha detto l’ex deputata del Front national, ora unitasi alla campagna presidenziale di Eric Zemmour, all’emittente “Europe 1”. Marechal ha espresso con queste parole le sue preoccupazioni per l’andamento della demografia francese, richiamando le analisi e i dati di un altro ex deputato del Front national, Michele Tribalat, anche lui ora sostenitore di Zemmour. “Quello che credo è che, se continuiamo su questa curva, è possibile che da qui al 2060 quelli che chiamiamo il ‘popolo storico’, i nativi, saranno minoranza nel territorio francese”, ha dichiarato Marechal. “Un domani potremmo avere una Francia africana”, ha insistito. L’ex deputata ha precisato che “le culture africane sono assolutamente rispettabili”. Tuttavia, sarebbe “una Francia che porterebbe lo stesso nome ma non sarebbe più la stessa”, ovvero senza “la stessa cultura, gli stessi costumi e lo stesso rapporto con il mondo”. (Frp)